2020-02-26T18:51:07+03:00
Общество

В Хорватии откроется первая в Европе выставка о немецкой оккупации на территории СССР

На мероприятии покажут картины художника Меера Аксельрода
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Фонд Александра ПечерскогоФото: Фонд Александра Печерского
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Фонд Александра Печерского организует первую в Европе выставку, посвященную немецкой оккупации и Холокосту. Мероприятие пройдет 27 февраля в столице Хорватии Загребе.

Выставка художника Меера Аксельрода призвана рассказать о катастрофе, которую пережил Советский Союз во время фашистской оккупации. Большую часть картин художник создал в 1942-1943 года в Алма-Ате.

Александр Печерский

Александр Печерский

Работая там, он часто встречался с беженцами из Белоруссии и слушал их рассказы о невыносимой жизни на оккупированной фашистами территории. Все это сильно потрясло Аксельрода, и он создал целую серию картин с говорящими названиями: "Расстрел", "Палачи", "Насильники", "Вешатели".

"Немецкая оккупация"

"Немецкая оккупация"

К работе над циклом "Немецкая оккупация" художник вернулся только в конце жизни, в 1960-е годы. Именно тогда он создал картину "Узник", которая стала единственным прижизненным портретом организатора восстания в лагере Собибор Александра Печерского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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