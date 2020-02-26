Дмитрий Медведев поддержал создание в России карты волонтеров

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:05:18+03:00

При этом председатель «Единой России» подчеркнул, что добровольческая деятельность не должна уходить в сторону коммерческой

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В России может появиться своя карта волонтеров. Эту идею поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи с добровольцами в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. Предложение создать в нашей стране специальную карту волонтеров по аналогии с западными образцами высказал один из участников встречи.

- Многие ребята за границей, иностранные студенты ей пользуются. Я бы хотел партию попросить рассмотреть возможность создать карту добровольца, которая будет работать не только на территории России, но и в странах СНГ, странах Евразийского союза, - рассказал волонтер во время беседы с Дмитрием Медведевым.

По мнению председателя «Единой России», создание волонтерской карты - хорошая идея. Дмитрий Медведев поручил секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку изучить этот вопрос вместе с Госдумой, Правительством и Советом Федерации. При этом Медведев подчеркнул, что важно сохранить принцип добровольческой деятельности и не уйти в сторону коммерциализации.

- Это все-таки добровольческая история, для волонтера, который помогает, главным останется моральный момент, - отметил Медведев. - С другой стороны, учитывать отдельные моменты такая карта могла бы помочь, и нам нужно понять, что в ней должно отражаться, кто бы мог ее выпускать.

Ранее Дмитрий Медведев также высказался за то, чтобы профильное волонтерство засчитывалось учащимся вузов в качестве студенческой практики. - Этот вопрос на выходе, мы с Миннауки его практически решили и доложим вам о его выполнении, – сообщил во время встречи с волонтерами Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал об еще одном предложении добровольцев: добавлять абитуриентам при поступлении в вузы несколько баллов к ЕГЭ за волонтерскую деятельность. По мнению Дмитрия Медведева, воплотить эту инициативу в жизнь вполне возможно, однако нужно четко определить условия, при которых будут добавляться льготные баллы.

- Эта идея более тонкая, ее нужно проработать, потому что, как только речь идет о добавлении баллов при зачислении, нужно очень внимательно следить, чтобы и количество баллов было разумным, и не появились лжеволонтеры, - считает Дмитрий Медведев. - Давайте это тоже проанализируем, это в принципе возможно.