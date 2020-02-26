Польша выдала России двух обвиняемых в мошенничестве и краже

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:24:14+03:00

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Двое россиян, обвиняемых в мошенничестве и краже, в среду, 26 февраля, экстрадированы из Польши. Согласно информации Генпрокуратуры РФ, они находились в международном розыске, поскольку Евгений Панасть и Манучар Гогилава скрылись от органов предварительного следствия.

В ведомстве уточнили, что правоохранители искали Панастя по обвинению краже. По версии следствия, он, находясь в городе Владимир обокрал квартиру. Гогилава обвиняются в мошенничестве в спецкооперативе «Поволжский Автомобильный дом».

- Получив во временное пользование автомобиль стоимостью 870 тыс. рублей, взяв на себя обязательства по оплате паевых и членских взносов в кассу после погашения, которых он имел право получить машину в собственность.Исполнять взятые на себя обязательства он не собирался и продал транспортное средство за 500 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Спустя некоторое время после совершенных злодеяний нарушители закона были задержаны в Польше. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Министерство юстиции Республики Польша запрос о их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU