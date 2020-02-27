На Украине рассказали о плане перехватить Крым "из ослабевших рук России"

27 Февр. 2020 2020-02-27T00:59:53+03:00

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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что у Киева есть некий грандиозный план по возвращению под свой контроль Крыма. По словам чиновника, он состоит из 12 шагов.

Кулеба не стал вдаваться в подробности о всех "этапах возвращения" полуострова. Он рассказал лишь о завершающем. Вице-премьер выразил уверенность, "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его якобы перехватит. Не стал чиновник уточнять и, каким образом полуостров "выскользнет".

- А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах, - сказал Кулеба в эфире радио "Новое время".

Он также напомнил, что незалежная представила на Мюнхенской конференции по безопасности стратегию для достижения мира на Донбассе, тоже состоящую из 12 этапов. Вице-премьер уверен, в следующий раз страна представит аналогичную стратегию по Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU