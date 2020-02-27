2020-02-27T01:38:12+03:00
Общество

Участники встречи в Амане "проголосовали" за всеправославное согласие для вопросов автокефалии

Решение принято в "атмосфере братской любви"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Участники встречи в Амане "проголосовали" за всеправославное согласие для вопросов автокефалииУчастники встречи в Амане "проголосовали" за всеправославное согласие для вопросов автокефалииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столице Иордании Аммане прошло совещание предстоятелей и делегаций поместных православных церквей. Участники встречи выступили за то, чтобы вопросы предоставления автокефалии должны решаться при общеправославном согласии.

- В атмосфере братской любви собравшиеся согласились с тем, что решения, имеющие значение для всего православия, включая предоставление автокефалии конкретным церквям, должны приниматься в духе общеправославного диалога и единства, и при общеправославном согласии, - сообщается в докладе по итогам встречи.

В совещании приняли участие главы четырех поместных православных церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Помимо них на встрече присутствовал предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Польская и румынская церкви также направили в Амман свои делегации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Участники встречи в Амане "проголосовали" за всеправославное согласие для вопросов автокефалии
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