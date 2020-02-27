Трамп сообщил, что во время стрельбы на пивоваренном комплексе в Милуоки погибли пять человек

27 Февр. 2020 2020-02-27T04:46:10+03:00

Трамп сообщил, что во время стрельбы на пивоваренном комплексе погибли пять человек Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп назвал число погибших при стрельбе на территории пивоваренного комплекса компании Molson Coors в Милуоки. По словам американского лидера жертвами стали пять человек, ряд людей получили ранения.

- Я бы хотел выразить свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Пять человек погибли, ряд получили ранения, некоторые из них тяжелые. Это ужасная вещь, - сказал Трамп.

По данным местных СМИ, стрельбу на предприятии устроил бывший сотрудник компании, производящей пиво.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что полицейские получили сообщение о стрельбе на территории комплекса около 15:35 по местному времени. Руководство компании разослало сотрудникам сообщение о стрельбе на электронную почту, а также порекомендовало спрятаться в безопасном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU