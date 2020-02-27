2020-02-27T09:21:54+03:00
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских поликлиник водопровод и канализацию

Проверку провели в конце 2019 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Проверка показала неудовлетворительное техническое и санитарное состояние больницПроверка показала неудовлетворительное техническое и санитарное состояние больницФото: Евгения ГУСЕВА
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В Счетной палате опубликовали отчет о состоянии детских поликлиник на 1 января 2020 года. Проверку прошли детские медучреждения во всех регионах России, и оказалось, что ни в одном из субъектов РФ не достигнуты "установленные критерии доступности качества медицинской помощи".

Вопросы у Счетной палаты возникли к санитарному и техническому состоянию поликлиник. В трети (30,5 %) учреждений нет водопровода, канализация отсутствует в 35 % объектов.

Больше половины больниц, 52%, работают без горячего водоснабжения, отопления нет в 41,1 % поликлиник для детей, сообщают РИА Новости со ссылкой на отчет.

Техническое и санитарное состояние поликлиник признано неудовлетворительным, что приводит к "естественному разрушению" зданий. В связи с этим в Счетной палате назвали неэффективным выделение средств из федерального бюджета.

Сайт kp.ru писал - из резервного фонда правительства выделено 10 миллиардов рублей на техническое оснащение детских поликлиник. Еще 3,43 миллиарда выделено на сельскую медицину - создание ФАПов в поселениях с небольшим числом жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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