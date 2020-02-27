Военный источник опроверг информацию о захвате Серакиба в Идлибе боевиками
Военный источник сообщил журналистам, что информации о захвате отрядами «умеренной оппозиции» города Саракиб в идлибской зоне деэскалации, не соответствует действительности.
«Предпринятые боевиками атаки на город Саракиб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками», - заявил военный источник.
Он уточнил, что город находится под «полным контролем» правительства Сирии, и там продолжается подготовка к восстановлению мирной жизни, разминирование освобождённой территории, несмотря на регулярные атаки боевиков.
Как сообщает агентство SANA, сирийская армия ведет ожесточенные бои с противником, который атакует «большими силами» с участием в штурме террористов-смертников.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований сообщило, что боевики «умеренной сирийской оппозиции» , которую поддерживает Анкара, взяли под контроль город Серакиб. Стратегический населённый пункт находится на перекрестке дорог, соединяющих портовый город Латакия с иракской границей, Алеппо с центральными городами Хаму и Хомс, а также столицу Дамаск с иорданской границей.
Продолжаются столкновения между САА и поддерживаемыми Турцией боевиками в сельской местности Идлиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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