27 Февр. 2020 2020-02-27T11:40:24+03:00

Военный источник опроверг информацию о захвате Серакиба в Идлибе боевиками Фото: REUTERS

По его словам, сирийские войска успешно отразили все атаки оппозиции [видео]

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Военный источник сообщил журналистам, что информации о захвате отрядами «умеренной оппозиции» города Саракиб в идлибской зоне деэскалации, не соответствует действительности.

«Предпринятые боевиками атаки на город Саракиб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками», - заявил военный источник.

Он уточнил, что город находится под «полным контролем» правительства Сирии, и там продолжается подготовка к восстановлению мирной жизни, разминирование освобождённой территории, несмотря на регулярные атаки боевиков.

Как сообщает агентство SANA, сирийская армия ведет ожесточенные бои с противником, который атакует «большими силами» с участием в штурме террористов-смертников.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований сообщило, что боевики «умеренной сирийской оппозиции» , которую поддерживает Анкара, взяли под контроль город Серакиб. Стратегический населённый пункт находится на перекрестке дорог, соединяющих портовый город Латакия с иракской границей, Алеппо с центральными городами Хаму и Хомс, а также столицу Дамаск с иорданской границей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762391" frameborder="0"></iframe> Продолжаются столкновения между САА и поддерживаемыми Турцией боевиками в сельской местности Идлиб.

ИСТОЧНИК KP.RU