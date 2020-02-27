2020-02-27T14:28:01+03:00
Звезды

Харрисон Форд рассказал о съемках пятого «Индианы Джонса»

Актер признался, что счастлив вернуться к работе над проектом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Харрисон Форд рассказал о своих новых проектахХаррисон Форд рассказал о своих новых проектахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Голливудский актер Харрисон Форд рассказал, что начинает готовиться к съемкам пятой части культовой истории об археологе Индиане Джонсе. По его словам, работа над картиной начнется уже в скором времени, хотя график съемок пока не согласован.

«Индиана Джонс 5» действительно будет запущен в производство через несколько месяцев, и я очень этому рад! Проблема в том, что нам придется соревноваться с предыдущими фильмами из этой серии и поэтому мы не хотели повторяться, а долго и кропотливо работали над уникальным сценарием», - цитирует актера сайт argumenti.ru.

Форд добавил, что все любят возвращаться к успешным проектам, и сам он не является исключением. А именно поэтому он не задумываясь согласился вновь сыграть Индиану Джонса, когда получил предложение от авторов.

Также артист прокомментировал свою новую работу «Зов предков», которая недавно вышла в российский прокат.

«Это история и удивительные приключения пса Бэка, хозяина которого я играю. И я был счастлив принять участие в этом проекте, так как сам люблю собак, а также понимаю необходимость защиты дикой природы», - рассказал Форд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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