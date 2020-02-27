Мария Захарова: Россиян среди заболевших коронавирусом в Италии нет

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:06:48+03:00

На еженедельном брифинге для СМИ спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала о ситуации с коронавирусом в Северной Италии. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На севере Апеннинского полуострова уже 453 случая болезни, в том числе 12 смертельных

Изменить размер текста: A A

На еженедельном брифинге для СМИ спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала о ситуации с коронавирусом в Северной Италии — традиционно популярном направлении среди россиян:

— Коронавирус стремительно продвигается в другие регионы — Республику Корея, Японию, Иран, Сингапур, США… Очень много вопросов поступает по Италии, в связи с тем, что там проживает и находится с туристическими целями немало россиян (всего до 45 тысяч), — отметила Захарова. — За последние две недели в Италии отмечено 453 случая коронавируса, в том числе 12 смертельных. Информации об инфицированных гражданах России не поступало. Карантинным режимом в итальянских областях (включая Ломбардию) охвачено порядка 50 тыс. чел.

При этом, по словам Захаровой, российская сторона «полностью поддерживает усилия Китая по борьбе с эпидемией». За последние два месяца от коронавируса, возникшего в китайской провинции Хубэй, скончалось почти три тысячи человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU