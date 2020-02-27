111-летний британец назван старейшим человеком в мире

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:37:22+03:00

Боб Весон признается, что ничего не делал, чтобы продлить свои годы

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Боб Уэйтон из Великобритании будет назван самым старым человеком в мире. Бывшему учителю и инженеру из Гэмпшира 111-лет, он родился 29 марта 1908 года.

По словам пресс-секретаря Книги рекордов Гиннеса присуждение титула произойдет только после расследования смерти 112-летнего Читецу Ватанабе из Японии. Он скончался в воскресенье, 23 февраля, буквально через несколько дней после того, как ему был вручен сертификат Гиннеса.

Сам же будущий мировой долгожитель Боб Уэйтон заявил журналистам, что принимает свой возраст как факт и даже никогда не задумывался о том, чтобы кого-то пережить. Кстати, раньше британец уже был признан старейшим человеком в Англии. А звание самого пожилого человека в Великобритании он разделяет с Джоан Хоккард.

- Я ничего не сделал, чтобы заслужить или достичь этого возраста. Я просто один из счастливчиков, - заявил Уэйтон BBC News.

ИСТОЧНИК KP.RU