111-летний британец назван старейшим человеком в мире
Боб Уэйтон из Великобритании будет назван самым старым человеком в мире. Бывшему учителю и инженеру из Гэмпшира 111-лет, он родился 29 марта 1908 года.
По словам пресс-секретаря Книги рекордов Гиннеса присуждение титула произойдет только после расследования смерти 112-летнего Читецу Ватанабе из Японии. Он скончался в воскресенье, 23 февраля, буквально через несколько дней после того, как ему был вручен сертификат Гиннеса.
Сам же будущий мировой долгожитель Боб Уэйтон заявил журналистам, что принимает свой возраст как факт и даже никогда не задумывался о том, чтобы кого-то пережить. Кстати, раньше британец уже был признан старейшим человеком в Англии. А звание самого пожилого человека в Великобритании он разделяет с Джоан Хоккард.
- Я ничего не сделал, чтобы заслужить или достичь этого возраста. Я просто один из счастливчиков, - заявил Уэйтон BBC News.
ИСТОЧНИК KP.RU