2020-02-27T18:07:21+03:00
Политика

Россия поставила условие, при котором выплатит Грузии компенсацию в 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Москву обвиняют в коллективной высылка иностранцев, нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, а также в применении пыток
Ася КУЗНЕЦОВА
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Грузия подала в марте 2007 года иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 годуГрузия подала в марте 2007 года иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия назвала условие для выплаты 10 миллионов евро компенсации по решению Европейского суда по правам человека в адрес Грузии за депортацию её граждан в 2006 году, сообщается в подготовленном Минюстом планом действий.

На данный момент Россия не может выполнить решение ЕСПЧ, поскольку, как сообщило Министерство юстиции, Грузия должна подготовить точный список потерпевших, а также уточнить нарушения и размеры компенсаций каждому из потерпевших. Москва также высказала свои опасения за то, что выплаты могут уйти к тем, кого нельзя признать пострадавшими.

В списке, составленном Грузией, состоят 1 795 человек, из них более 290 должны быть исключены, поскольку не подпадают под критерии суда. Россия сможет исполнить решение ЕСПЧ после уточнения списка.

Напомним, что Грузия подала в марте 2007 года иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году. Рассматривать его начали в 2012-м, а через два года ЕСПЧ вынес решение в пользу грузинской стороны, которая изначально требовала выплаты от России в размере 70 млн евро.

России вменяется коллективная высылка иностранцев, которая запрещена протоколом 4 статьи 4 Европейской конвенции по правам человека. Пострадавшие получат по две тысячи евро. Также ряд граждан Грузии признаны пострадавшими от нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, а также подвергнутыми пыткам. Они получат от 10 до 15 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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