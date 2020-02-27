2020-02-27T19:21:32+03:00
Общество

"Недобросовестным банкирам" могут запретить выезжать за границу

Согласно законопроекту, это можно будет сделать только через суд
Юлия Кекова
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Депутаты Государственной думы во главе с Ириной Яровой внесли новый законопроект, который позволит Центральному Банку России временно ограничивать выезд за границу некоторым лицам.

Согласно документу, уезжать из России в течении 180 дней будет запрещено недобросовестным руководителям и владельцам кредитных и других финансовых организаций. Однако для этого ЦБ потребуется решение суда.

Под понятие "недобросовестные" попадут все те, кто может быть причастен к возможному совершению преступления в финансовой сфере, до получения ими статуса подозреваемого. Авторы законопроекта подчеркнули в пояснительной записке, что на данный момент процедуры регулирования ограничения выезда для финансистов попросту нет.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что продвижение инициативы о запрете на выезд за рубеж недобросовестным банкирам идет тяжело. В сентябре она предложила президенту Владимиру Путину распространить запрет на выезд за границу, который действует на злостных неплательщиков за коммунальные услуги или штрафы ГИБДД. По словам Наибулиной, бывали случаи, когда банкиры свободно уезжали за границу, куда заранее вывели активы. Путин поручил проработать эту идею и напомнил о соблюдении аккуратности, чтобы не ограничивать свободу людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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