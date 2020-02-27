Эксперты оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:22:29+03:00

Введение прогрессивной ставки НДФЛ не принесёт ожидаемой выгоды и не станет решением вопросов социальной справедливости, считает эксперт Фото: Иван ВИСЛОВ

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Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько заявил, что при отмене налога на доходы физических лиц для малоимущих граждан России, "бюджет страны недополучит огромные средства".

После введении необлагаемого минимума, в казну не будут поступать 1,2 триллиона рублей.

Засько также рассказал на круглом столе в Высшей школе экономики, что введение прогрессивной ставки НДФЛ не принесёт ожидаемой выгоды и не станет решением вопросов социальной справедливости.

- Мое мнение: если мы хотим пиаровский ход сделать, наверное, это правильно. Ни вопроса доходов бюджета это не решает, потому что эти допдоходы будут исчисляться максимум десятком миллиардов рублей, в масштабе страны - это копейки, ни вопроса социальной справедливости. Это не развернет, не изменит картину в целом, - цитирует ТАСС эксперта из ФНС.

Засько добавил, что сейчас за работников НДФЛ начисляют и выплачивают работодатели. Если эту ставку изменят для отдельных категорий, от них будут требовать самостоятельные расчёты и заполнение налоговой декларации, а это не принесёт ничего "хорошего и приятного".

Эксперт отметил, что сначала в России должен быть обеспечен экономический рост и увеличены доходы граждан, а только потом введена дифференцированная ставка.

ИСТОЧНИК KP.RU