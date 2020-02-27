Эксперты оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных
Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько заявил, что при отмене налога на доходы физических лиц для малоимущих граждан России, "бюджет страны недополучит огромные средства".
После введении необлагаемого минимума, в казну не будут поступать 1,2 триллиона рублей.
Засько также рассказал на круглом столе в Высшей школе экономики, что введение прогрессивной ставки НДФЛ не принесёт ожидаемой выгоды и не станет решением вопросов социальной справедливости.
- Мое мнение: если мы хотим пиаровский ход сделать, наверное, это правильно. Ни вопроса доходов бюджета это не решает, потому что эти допдоходы будут исчисляться максимум десятком миллиардов рублей, в масштабе страны - это копейки, ни вопроса социальной справедливости. Это не развернет, не изменит картину в целом, - цитирует ТАСС эксперта из ФНС.
Засько добавил, что сейчас за работников НДФЛ начисляют и выплачивают работодатели. Если эту ставку изменят для отдельных категорий, от них будут требовать самостоятельные расчёты и заполнение налоговой декларации, а это не принесёт ничего "хорошего и приятного".
Эксперт отметил, что сначала в России должен быть обеспечен экономический рост и увеличены доходы граждан, а только потом введена дифференцированная ставка.
ИСТОЧНИК KP.RU