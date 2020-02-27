Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:01:28+03:00

Средства выделены для Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поддержка будет оказана тем, чьи дома разрушены или повреждены

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 2,5 миллиардов рублей в качестве помощи жителям Дальнего Востока, которые в 2019 году пострадали от паводков. Распоряжение опубликовано на сайте Кабинет министров.

Средства выделены для Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области. Они направлены на социальную поддержку тех граждан, чьи дома разрушены или повреждены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Дальнем Востоке больше месяца сохранялось положение чрезвычайной ситуации. Тогда, по предварительной оценке, подтопленными оказались сотни населенных пунктов, эвакуированы тысячи людей. Общий ущерб оценивался в миллиарды рублей.

Президент России Владимир Путин в 2019 году поручил Следственному комитету проверить работу местных чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU