Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 2,5 миллиардов рублей в качестве помощи жителям Дальнего Востока, которые в 2019 году пострадали от паводков. Распоряжение опубликовано на сайте Кабинет министров.
Средства выделены для Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области. Они направлены на социальную поддержку тех граждан, чьи дома разрушены или повреждены.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Дальнем Востоке больше месяца сохранялось положение чрезвычайной ситуации. Тогда, по предварительной оценке, подтопленными оказались сотни населенных пунктов, эвакуированы тысячи людей. Общий ущерб оценивался в миллиарды рублей.
Президент России Владимир Путин в 2019 году поручил Следственному комитету проверить работу местных чиновников.
ИСТОЧНИК KP.RU