2020-02-27T21:14:01+03:00
Политика

Путин 5 марта обсудит с главами фракций поправки в Конституцию

Такую встречу ранее предложил руководитель фракции "Единая Россия" в Думе Сергей Неверов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 мартаВстреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 мартаФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин проведёт 5 марта встречу с главами думских фракций, на которой будет обсуждаться законопроект о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Проведение такой встречи предложил 18 февраля руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Президент согласился и добавил, что постарается встретиться с парламентариями в ближайшее время, чтобы обсудить все эти вопросы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам депутат Павел Крашенинников.

Он также уточнил, что дату голосования одобрил Владимир Путин, и что этот день станет оплаченным выходным.

Объясняя выбор именно 22 апреля 2020 года, Крашенинников рассказал, что этот день предложил сопредседатель рабочей группы по обсуждению внесения правок в Конституцию Андрей Клишас, поскольку 19 апреля закончится православный пост, 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, а 22 апреля станет "оптимальной датой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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