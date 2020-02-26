2020-02-26T18:30:22+03:00
Общество

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля

Он будет оплаченным выходным
Ася КУЗНЕЦОВА
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреляОбщероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреляФото: Артем КИЛЬКИН
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам депутат Павел Крашенинников.

Дату одобрил президент России. День голосования станет оплаченным выходным.

Ранее провести общероссийское голосование 22 апреля предложил президенту Путину сопредседатель рабочей группы по обсуждению внесения правок в Конституцию Андрей Клишас.

Он объяснил это тем, что 19 апреля закончится православный пост, 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, а 22 апреля станет "оптимальной датой".

По итогам встречи Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок Крашенинников сказал журналистам, что "Владимир Владимирович согласился с этим".

Сайт kp.ru сообщал, о заявлении Путина, что по поправкам в Конституцию поступило около 900 предложений, и работа ещё не завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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