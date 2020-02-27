2020-02-27T22:35:32+03:00
В мире

ПВО Сирии сбили турецкий беспилотник в идлибской зоне

Инцидент произошёл 25 февраля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Турецкий беспилотник "Анка" в ударном снаряжении был сбит сирийским силами ПВО 25 февраля в идлибской зонеТурецкий беспилотник "Анка" в ударном снаряжении был сбит сирийским силами ПВО 25 февраля в идлибской зонеФото: EAST NEWS
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Сирийские силы ПВО 25 февраля сбили в ударном режиме турецкий беспилотник "Анка" в идлибской зоне, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. В Центре также сообщили, что Анкара продолжает оказывать поддержку бандформированиям в идлибской зоне деэскалации при помощи артиллерии и ударной беспилотной авиации.

- 25 февраля в 08:15 мск многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции "Анка" в ударном снаряжении вошёл в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу, - рассказал журналистам на брифинге руководитель центра контр-адмирал Олег Журавлев.

В 08:50 по московскому времени дежурные силы ПВО Сирии уничтожили беспилотник "при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф".

Журавлёв также отметил, что Турция нарушает сочинские договорённости в идлибской зоне деэскалации.

Сирийская арабская армия (САА) начала контрнаступление против поддерживаемых Турцией боевиков в Саракибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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