2020-02-27T23:51:12+03:00
Наука

Российские ученые направят в ООН жалобу на спутниковую систему Илона Маска

В РАН уверены, Starlink, состоящий из тысячи спутников будет мешать работе астрономов
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Российские ученые направят в ООН жалобу на спутниковую систему Илона МаскаРоссийские ученые направят в ООН жалобу на спутниковую систему Илона МаскаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь заявил, что ученое сообщество страны намерено отправить в ООН жалобу на Starlink Илона Маска. По словам астрофизика, система, состоящая из тысячи спутников, будет мешать работе астрономов.

Ученый объяснил, что спутники будут портить астрономические снимки. 30-40% фотографий засветятся из-за отражения спутниками света Солнца.

- Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом Юрием Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет, - цитирует астрофизика РИА Новости.

По словам ученого, его идею поддерживают коллеги из Европейского астрономического общества. Более того, члены организации обратились к национальным структурам, чтобы те выступили за ограничение развертывания крупных спутниковых систем. В частности, планы российских коллег поддерживают ученые из Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Facebook отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса
Российские ученые направят в ООН жалобу на спутниковую систему Илона Маска
При сходе с рельсов пассажирского поезда в Египте пострадали 36 человек
ВОЗ одобрила агрессивный подход к коронавирусу России
Российский рынок акций обвалился максимально за два года
Во Франции сообщили о 20 новых случаях заражения коронавирусом
ПВО Сирии сбили турецкий беспилотник в идлибской зоне
В Винницкой области радикалы в масках с дымовыми шашками попытались захватить горсовет
Мальчик из детского дома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
Путин 5 марта обсудит с главами фракций поправки в Конституцию
Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году
Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО
Эксперты оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных