Российские ученые направят в ООН жалобу на спутниковую систему Илона Маска

27 Февр. 2020 2020-02-27T23:51:12+03:00

В РАН уверены, Starlink, состоящий из тысячи спутников будет мешать работе астрономов

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Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь заявил, что ученое сообщество страны намерено отправить в ООН жалобу на Starlink Илона Маска. По словам астрофизика, система, состоящая из тысячи спутников, будет мешать работе астрономов.

Ученый объяснил, что спутники будут портить астрономические снимки. 30-40% фотографий засветятся из-за отражения спутниками света Солнца.

- Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом Юрием Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет, - цитирует астрофизика РИА Новости.

По словам ученого, его идею поддерживают коллеги из Европейского астрономического общества. Более того, члены организации обратились к национальным структурам, чтобы те выступили за ограничение развертывания крупных спутниковых систем. В частности, планы российских коллег поддерживают ученые из Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU