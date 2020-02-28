Российское посольство отреагировало на письмо украинского коллеги в Берлине о голодоморе
Российское посольство в Германии критикой отреагировало на письмо посла Украины в Берлине Андрея Мельника о голодоморе. Дипломаты выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".
Мельник опубликовал письмо в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как говорят российские политики, посол предпочел не замечать в послании 2,5 миллиона человек, погибших от голода на территории РФ, когда говорил об украинцах как о жертвах "геноцида".
- Не пытаясь разобраться в реальных причинах событий тех лет, не опираясь на исторические документы, высокопоставленный дипломат безжалостно "кромсает" нашу общую историю, "сортируя" граждан некогда одной страны и жертв общей трагедии на национальные категории. Печально наблюдать, как политическая целесообразность полностью затмевает совесть, - пишет посольство на своей странице в Facebook.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на Украине возвели «Голодомор» в некро-культ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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