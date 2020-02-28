Биатлонист из Норвегии оттолкнул белорусского спортсмена на соревнованиях и остался безнаказанным

28 Февр. 2020 2020-02-28T01:30:32+03:00

Биатлонист из Норвегии оттолкнул белорусского спортсмена на чемпионате и остался безнаказанным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский спортсмен не позволил сопернику обогнать его и вышел на третье место

Изменить размер текста: A A

Во время последнего этапа смешанной эстафеты на чемпионате Европы, который проходил в Раубичах, спортсмен сборной Норвегии вытолкнул соперника из Белоруссии с трассы. В итоге Александр Андерсен занял третье место, а Сергей Бочарников четвертое.

Однако сборная Белоруссии подала протест. Инцидент не попал на видео, но представитель российской команды стал очевидцем и описал произошедшее. Апелляционное жюри Международного союза биатлонистов дисквалифицировало норвежца и признало белоруса обладателем бронзы, а Андерсена четвертого места. Но такой расклад не устроил сборную европейской страны.

Скандинавы опротестовали решение. Союз снова начал изучать видеоматериалы и показания свидетелей. В итоге они удовлетворили прошение норвежцев. Таким образом поступок Андерсена остался безнаказанным. Скандинавы заняли третье место, а белорусы финишировали четвертыми.

ИСТОЧНИК KP.RU