2020-02-28T07:58:32+03:00
Политика

Россия пригласила власти США своими глазами увидеть положение дел в Крыму

Российские дипломаты заявили, что после посещения полуострова все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия пригласила власти США «своими глазами» увидеть положение дел в Крыму. Фото: Антон Новодережкин. ТАССРоссия пригласила власти США «своими глазами» увидеть положение дел в Крыму. Фото: Антон Новодережкин. ТАСС
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Российское посольство пригласило американские власти в Крым, чтобы они увидели реальное положение дел. Такое решение диппредставительство приняло в ответ на слова госсекретаря США Майкла Помпео, который в очередной раз призывал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

«Обратили внимание на очередное оторванное от действительности заявление госсекретаря США Майкла Помпео по Крыму (…) американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел», - говорится в заявление посольства.

Российские дипломаты заявили, что после посещения полуострова все озабоченности Штатов будут навсегда сняты, а также посоветовали Вашингтону «запомнить, что Крым - это Россия».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, кода более 90% жителей региона проголосовали за присоединение полуострова к нашей стране. Однако Украины, как и США, до сих пор не признают результаты голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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