Названы регионы, где большинство студентов учится платно
Меньше половины российских студентов обучаются на бюджетных местах в государственных вузах (49,6%). На долю "платников" приходится основная масса студентов.
Минобрнауки проанализировали сведения о форме обучения по всей стране, оказалось, что число "платников" и бесплатников существенно отличается от региона к региону.
Лидеры по платному обучению:
Ямало-Ненецкий автономный округ (89,6%),
Ленинградская область (66,9%),
Владимирская область (65,4%),
Краснодарский край (62,9%),
Белгородская область (60,2%).
Меньше всего платных мест:
Республика Алтай (14,7%),
Чукотский автономный округ (22,6%),
Республика Тыва (26,6%),
Якутия (28,8%),
Республика Марий Эл (29,5%).
В абсолютных лидерах значится Ненецкий автономный округ – здесь вовсе нет платной формы обучения.
Эксперты поясняют, что часто на финансирование обучения влияет выбор направления, которое хочет изучать будущий студент. Например, на экономических факультетах только 11% учащихся поступают на бюджет. Таких специалистов и так переизбыток на рынке.
В случае с медицинскими специальностями доля «платников» составляет 50%, а на технологически сложных направлениях только 20%.
Около 22% бюджетных мест приходится на гуманитариев.
- Высокий процент студентов-платников говорит о хорошем уровне доходов в регионе. Как правило подобные формы обучения распространены в Белгородской области, Краснодарском крае, также как и Ямало-Ненецком автономном округе — это всё регионы с очень высоким уровнем доходов. Родители могут позволить себе оплачивать образование детей, - комментирует NEWS.ru заслуженный профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.
ИСТОЧНИК KP.RU