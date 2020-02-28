Названы регионы, где большинство студентов учится платно

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:57:57+03:00

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Меньше половины российских студентов обучаются на бюджетных местах в государственных вузах (49,6%). На долю "платников" приходится основная масса студентов.

Минобрнауки проанализировали сведения о форме обучения по всей стране, оказалось, что число "платников" и бесплатников существенно отличается от региона к региону.

Лидеры по платному обучению:

Ямало-Ненецкий автономный округ (89,6%),

Ленинградская область (66,9%),

Владимирская область (65,4%),

Краснодарский край (62,9%),

Белгородская область (60,2%).

Меньше всего платных мест:

Республика Алтай (14,7%),

Чукотский автономный округ (22,6%),

Республика Тыва (26,6%),

Якутия (28,8%),

Республика Марий Эл (29,5%).

В абсолютных лидерах значится Ненецкий автономный округ – здесь вовсе нет платной формы обучения.

Эксперты поясняют, что часто на финансирование обучения влияет выбор направления, которое хочет изучать будущий студент. Например, на экономических факультетах только 11% учащихся поступают на бюджет. Таких специалистов и так переизбыток на рынке.

В случае с медицинскими специальностями доля «платников» составляет 50%, а на технологически сложных направлениях только 20%.

Около 22% бюджетных мест приходится на гуманитариев.

- Высокий процент студентов-платников говорит о хорошем уровне доходов в регионе. Как правило подобные формы обучения распространены в Белгородской области, Краснодарском крае, также как и Ямало-Ненецком автономном округе — это всё регионы с очень высоким уровнем доходов. Родители могут позволить себе оплачивать образование детей, - комментирует NEWS.ru заслуженный профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.

ИСТОЧНИК KP.RU