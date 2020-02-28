СК РФ обвинил россиянина в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:08:25+03:00

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Гражданину России Михаилу Агафонову заочно предъявило обвинение в нападении на Российский центр науки и культуры под руководством «Организации украинских националистов»* в Киеве в 2018 году. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Получены неопровержимые доказательства того, что 18 февраля 2018 года 41-летний гражданин РФ Михаил Агафонов принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем "Организации украинских националистов" Николаем Коханивским, в ходе (…) напали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве», - передает ТАСС слова представителя Следственного комитета.

Напомним в 2018 году украинские радикалы облили красной краской здание Российского центра науки и культуры. Они пытались разбить стёкла на фасаде и забросали его камнями. В результате в дипломатическом учреждение были разбиты окна и двери.

В том же году та же экстремистская организация напала на здания Россотрудничества и Сбербанка. Здания забросали камнями и яйцами, а окна облили краской.

* экстремистская организация, запрещенная в России

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763468" frameborder="0"></iframe> Гражданину России заочно предъявлено обвинение в нападении на Российский центр науки и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU