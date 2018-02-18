2018-02-18T18:05:23+03:00
Политика

В Киеве радикалы напали на здания Россотрудничества и Сбербанка

Российское учреждение забросали камнями и яйцами, а окна облили краской
Екатерина БОЛГОВА
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В Киеве радикалы напали на здания Россотрудничества и СбербанкаВ Киеве радикалы напали на здания Россотрудничества и СбербанкаФото: REUTERS
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В воскресенье, 18 февраля, в Киеве представители неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (экстремистская организация, запрещенная в России) напали на здания Россотрудничества и Сбербанка.

Несколько десятков активистов забросали российское учреждение камнями и яйцами, а окна облили краской. Кроме того, радикалы побили окна в офисе украинской "дочки" Сбербанка и попытались напасть на представительство "Альфа-Банка" на улице Сагайдачного. Затем активисты последовали на майдан Незалежности.

У здания Россотрудничества и кредитных организаций дежурили полицейские, которые не стали препятствовать нападениям,передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне примерно 30 украинских радикалов устроили погром в здании Россотрудничества в Киеве. Глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил, что зданию был причинен серьезный материальный ущерб.

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