2020-02-28T12:58:09+03:00
В мире

В Японии 50-летний рыбак голыми руками убил напавшего на него кабана

Дикое животное успело искусать мужчине ноги
Юлия Кекова
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В сельских районах Японии дикие кабаны широко распространеныВ сельских районах Японии дикие кабаны широко распространеныФото: Shutterstock
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В японском городе Нагасаки 50-летний рыболов голыми руками скрутил кабана. Дикое животное длиной около метра не испугало мужчину - он прижал его к земле и схватил за рыло.

Рыбак оказался хитрее и заманил парнокопытного в воду, где и расправился с ним. Прибывшим на помощь полицейским он с гордостью заявил: "Я его одолел". Однако кабан успел искусать ноги мужчины. После осмотра медики уточнили, что травмы не представляют угрозы для жизни.

Смертоносную битву заметили прохожие, и вызвали наряд полицейских. На момент прибытия экстренных служб кабан уже был мертв, пишет издание SoraNews24.

В сельских районах Японии дикие кабаны широко распространены. Буйные и мощные создания могут нанести значительный ущерб не только имуществу, но и напасть на людей.

Подобное агрессивное поведение животных замечали и в России. Так, сайт kp.ru писал о случае нападении кабана в Саратовской области недалеко от города Калининск. Крупное млекопитающее сбросило байкера прямо под колеса встречного грузовика. Мужчина от полученных травм погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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