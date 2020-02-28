В Японии 50-летний рыбак голыми руками убил напавшего на него кабана
В японском городе Нагасаки 50-летний рыболов голыми руками скрутил кабана. Дикое животное длиной около метра не испугало мужчину - он прижал его к земле и схватил за рыло.
Рыбак оказался хитрее и заманил парнокопытного в воду, где и расправился с ним. Прибывшим на помощь полицейским он с гордостью заявил: "Я его одолел". Однако кабан успел искусать ноги мужчины. После осмотра медики уточнили, что травмы не представляют угрозы для жизни.
Смертоносную битву заметили прохожие, и вызвали наряд полицейских. На момент прибытия экстренных служб кабан уже был мертв, пишет издание SoraNews24.
В сельских районах Японии дикие кабаны широко распространены. Буйные и мощные создания могут нанести значительный ущерб не только имуществу, но и напасть на людей.
Подобное агрессивное поведение животных замечали и в России. Так, сайт kp.ru писал о случае нападении кабана в Саратовской области недалеко от города Калининск. Крупное млекопитающее сбросило байкера прямо под колеса встречного грузовика. Мужчина от полученных травм погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU