2020-02-28T13:49:29+03:00
В мире

В соцсестях пишут, что южнокорейцы бегут в Китай из-за коронавируса

Страны поменялись местами – теперь в Южной Корее фиксируют больше новых случаев заражения COVID-19, чем в Китае
Юлия САЛЬНИКОВА
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Все билеты на рейсы из Южной Кореи в Китай распроданыВсе билеты на рейсы из Южной Кореи в Китай распроданыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Китай, который считался эпицентром распространения коронавируса, теперь бегут люди, чтобы от этого самого вируса спастись.

Как сообщает CNN, китайские соцсети переполнены историями о южнокорейцах, которые ищут убежище от COVID-19 в КНР. В качестве доказательства предлагают посмотреть, остались ли авиабилеты из Южной Кореи в Китай - все распродано.

Дело в том, что ситуация с распространением коронавируса за считанные дни резко изменилась. Теперь эпицентр заболевания, если учитывать прирост новых случаев, находится не в Китае, а Южной Корее!

Только за сутки на утро пятницы 28 февраля Южная Корея подтверждает 571 новый случай инфицирования. Всего здесь заражены 2337 - это не тол ко самая большая вспышка за пределами Китая, но и самая быстро нарастающая, даже в КНР заболевание распространялось не с такой скоростью. Зафиксировано 13 смертей.

Правда, в самой Южной Корее, власти страны, отрицают, что граждане бегут в Китай:

- Авиакомпании прекратили полеты с момента начала вспышки, и это привело к полному заполнению рейсов из Южной Кореи в Китай, - заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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