В соцсестях пишут, что южнокорейцы бегут в Китай из-за коронавируса
В Китай, который считался эпицентром распространения коронавируса, теперь бегут люди, чтобы от этого самого вируса спастись.
Как сообщает CNN, китайские соцсети переполнены историями о южнокорейцах, которые ищут убежище от COVID-19 в КНР. В качестве доказательства предлагают посмотреть, остались ли авиабилеты из Южной Кореи в Китай - все распродано.
Дело в том, что ситуация с распространением коронавируса за считанные дни резко изменилась. Теперь эпицентр заболевания, если учитывать прирост новых случаев, находится не в Китае, а Южной Корее!
Только за сутки на утро пятницы 28 февраля Южная Корея подтверждает 571 новый случай инфицирования. Всего здесь заражены 2337 - это не тол ко самая большая вспышка за пределами Китая, но и самая быстро нарастающая, даже в КНР заболевание распространялось не с такой скоростью. Зафиксировано 13 смертей.
Правда, в самой Южной Корее, власти страны, отрицают, что граждане бегут в Китай:
- Авиакомпании прекратили полеты с момента начала вспышки, и это привело к полному заполнению рейсов из Южной Кореи в Китай, - заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
ИСТОЧНИК KP.RU