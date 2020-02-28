2020-02-28T07:34:23+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 28 февраля 2020: Ученые говорят о всемирной пандемии

Сообщаем последние новости про китайский коронавирус на 28 февраля 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
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Очередь в аптеку в СеулеОчередь в аптеку в СеулеФото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом во всем мире выросло до 83 368, число летальных случаев - до 2858. При этом 36 486 человек успешно вылечились от заболевания и были выписаны из больниц. Кстати, за сутки число поборовших вирус уже в три раза превышает число заболевших - 3626 против 1219 случаев.

Сообщаем главные новости о распространении коронавируса в мире на утро 28 февраля 2020 года.

Несмотря на положительную динамику в Китае, ученые уверены, что для многих стран все только начинается. Ни одна страна на планете не должна думать, что её коронавирус не коснётся, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Очередь в аптеку в Сеуле Фото: REUTERS

Очередь в аптеку в СеулеФото: REUTERS

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что около двух третей случаев инфицирования коронавирусом вообще еще не выявлено. А это говорит о всемирной пандемии.

В Западной Европе вирус пока не пришел всего в две страны - Ирландию и Португалию. В Италии число случаев заражения выросло до 655, 17 человек скончались.

В России туроператорам запрещено продавать путевки уже в четыре страны: Китай, Италию, Южную Корею, Иран.

ВОЗ одобрила "агрессивный подход" России и ряда других стран к мерам по предупреждению распространения коронавируса.

Между тем, есть эксперты, которые считают, что паника из-за вируса наносит глобальной экономике гораздо больший ущерб, чем необходимо. Китай уже потерял не менее $300 млрд., из-за ограничений. А российский рынок акций вчера обвалился максимально за два года.

Рабочие разгружают продукты на заправке в Пекине. Из-за ограничений и закрытий магазинов, продукты теперь можно купить здесь Фото: REUTERS

Рабочие разгружают продукты на заправке в Пекине. Из-за ограничений и закрытий магазинов, продукты теперь можно купить здесьФото: REUTERS

Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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