Падение фондового индекса РТС превысило 7%

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:23:18+03:00

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Российские индексы стремительно падают в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 28 февраля.

Например, фондовый индекс РТС потерял более 7,2% и упал до 1285,97 пункта, согласно данным торговой площадки на 12:45 по мск. Максимальное снижение допускало отметку в 1279,74 пункта, а это меньше уровня предыдущего закрытия на 7,7%.

Индекс самой Мосбиржи тоже падает примерно на 5,3%. В настоящий момент он находится на уровне 2762,3 пункта. Минимальное значение в ходе пятничных торгов составляет 2744,18 пункта. Показатели сопоставимы с уровнем середины октября прошлого года.

Согласно данным ТАСС, отечественный рынок акций ослабевает на фоне распространения коронавируса. Нефть тоже дешевеет. Например, стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 3,1% - до 50,13 доллара за баррель, а WTI - на 3,6%, до $45,4.

ИСТОЧНИК KP.RU