2020-02-28T15:23:18+03:00
Экономика

Падение фондового индекса РТС превысило 7%

Значения обвалились на фоне удешевления нефти из-за распространения коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Индекс Мосбиржи снижаетсяИндекс Мосбиржи снижаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российские индексы стремительно падают в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 28 февраля.

Например, фондовый индекс РТС потерял более 7,2% и упал до 1285,97 пункта, согласно данным торговой площадки на 12:45 по мск. Максимальное снижение допускало отметку в 1279,74 пункта, а это меньше уровня предыдущего закрытия на 7,7%.

Индекс самой Мосбиржи тоже падает примерно на 5,3%. В настоящий момент он находится на уровне 2762,3 пункта. Минимальное значение в ходе пятничных торгов составляет 2744,18 пункта. Показатели сопоставимы с уровнем середины октября прошлого года.

Согласно данным ТАСС, отечественный рынок акций ослабевает на фоне распространения коронавируса. Нефть тоже дешевеет. Например, стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 3,1% - до 50,13 доллара за баррель, а WTI - на 3,6%, до $45,4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза
В ЕС призвали остановить эскалацию конфликта в Идлибе
В России расширили список автомобилей, попадающих под "налог на роскошь"
Михаил Мишустин поддерживает стремление «Единой России» снизить ставку по ипотеке
В МИД Турции заявили о перемещении сирийских беженцев к границе страны
Женевский международный автосалон пришлось отменить из-за коронавируса
Вирус поражает легкие: Китайские врачи выяснили, что случилось с первым пациентом, умершим от коронавируса
Падение фондового индекса РТС превысило 7%
Повторно инфицированные коронавирусом признаны незаразными для окружающих
Российские турагентства попросили премьер-министра возобновить полеты в Египет
Пентагон признал, что система ПРО США для защиты от России технически нереализуема
Синоптики официально заявили: зимы-2020 в Москве не было
Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 млрд долларов