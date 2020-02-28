2020-02-28T15:44:00+03:00
Политика

Михаил Мишустин поддерживает стремление «Единой России» снизить ставку по ипотеке

Партийцы говорят о необходимости «цифровизации» кредитов на покупку жилья и полноценный запуск электронных закладных
Павел ЧЕРНЫШОВ
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На встрече с руководством Совета Федерации премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что Кабмин разделяет позицию «Единой России» о необходимости дальнейшего снижения ставки по ипотеке и уже консультирует по этому вопросу с Банком России.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, обращаясь к Мишустину, выразил опасения, что снижение ставки по ипотеке на каждый процентный пункт может привести к резкому повышению доступности жилья. Для решения этой проблемы он предложил ряд мер.

«Эту проблему поднимала и «Единая Россия», и вы, Михаил Владимирович, неоднократно говорили, что это один из важнейших приоритетов правительства. Можно предложить несколько мер. Первое – цифровизация, в том числе, внедрение стандартной ипотеки и полноценный запуск электронных закладных, - пояснил парламентарий. - Бесперебойное функционирование информационного взаимодействия с Росреестром и другими государственными органами. Второе - регуляторный стимул. Расширение инвестдеклараций МГУПов, МПФов и страховых компаний, госкомпаний за счет включения туда ипотечных ценных бумаг».

В ответ Михаил Мишустин подчеркнул, что в правительстве разделают необходимость снижать ставку и увеличивать объемы кредитования.

«Средняя ставка сейчас по стране 9%, но мы же учитываем здесь и льготные, субсидированные варианты, это и на Дальнем Востоке 2%, и семейная ипотека, и многие другие варианты. Однако в среднем это все равно высокая цена для людей, - отметил премьер-министр. - Стараемся максимально сейчас сделать, если такое возможно. Мы в диалоге находимся с Банком России».

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня и обратится с этим вопросом в Центральный банк и правительство. Михаил Мишустин тогда поддержал позицию партии и поручил кабинету министров представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам уже до 16 марта.

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