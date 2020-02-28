2020-02-28T18:15:21+03:00
Происшествия

Няня из Техаса выстрелила в ребенка во время селфи

Мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии [видео]
Юлия Кекова
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Мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Фото: www.fox26houston.comМальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Фото: www.fox26houston.com
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В США в городе Хьюстоне, штат Техас, 19-летняя няня Кейтлин Смит прострелила 10-летнему ребенку живот. Инцидент произошел, когда девушка пыталась сделать селфи с пистолетом.

Во время позирования молодая тетя случайно спустила курок, пуля попала в брюшную область. Прибывшие на место ЧП врачи экстренно госпитализировали малыша в больницу. Ребенка прооперировали, медики дают положительные прогнозы.

Молодую няню Смит арестовали. Она обвиняется в нанесении тяжких повреждений несовершеннолетнему и ожидает суда.

- Это очень печально и глупо. Доставать пистолет перед ребенком действительно сумасшествие, - цитирует FOX 26 слова Сиси Йорк, чей сын учится вместе с пострадавшим мальчиком в одной школе. Женщина считает нелепым тот факт, что ребенок получил серьезную травму из-за селфи.

Брать чужие вещи, особенно оружие, без спроса оказалось опасным и для 9-летнего мальчика из Московской области. Школьник принес из дома пневматический пистолет в школу в Зеленограде и выстрелил однокласснику в голову. Взрослые вызвали скорую помощь. По счастливой случайности раны оказались несерьезными.

Няня из Техаса выстрелила в ребенка во время селфи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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