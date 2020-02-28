2020-02-28T20:03:54+03:00
Авто

Юрист раскритиковал идею выписывать штрафы за нарушение ПДД исходя из стоимости авто

Перед законом все равны, напомнил правозащитник
Елена АКИМОВА
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Юристы раскритиковали идею штрафовать водителей исходя из стоимости автоЮристы раскритиковали идею штрафовать водителей исходя из стоимости автоФото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуме предложили штрафовать водителей за нарушение ПДД не на равные суммы, а исходя из стоимости авто. Условно говоря за одно и тоже нарушение водитель «Жигулей» заплатит 1000 рублей, а человек за рулем Ferrari — 50 тысяч.

Юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков категорически против данной инициативы и напоминает, что перед законом все равны. Если же ввести подобные различия, то это будет похожа на «встречу по одежке».

- Довольно сложно сказать кто опаснее на дороге: машина, у которой 500 лошадей под капотом или машина, у которой старая тормозная система. Технические характеристики у данных авто разные, - рассуждает юрист.

К тому же авто не всегда является показателем дохода, уверен Юрков. Нельзя исключать случаи, когда дорогую машину родителям-пенсионерам подарили состоятельные дети.

-Вводить дифференцированную систему штрафов нечестно. Все должны отвечать за одни и те же нарушения в равной мере, — заключил собеседник ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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