Дорожные штрафы хотят привязать к стоимости автомобиля нарушителя

Любителям погонять с ветерком на шикарных «ласточках» могут крепко испортить настроение. Зампред думского комитета по транспорту Александр Старовойтов предложил установить штрафы в зависимости от стоимости автомобиля. И теперь, если идея воплотится в закон, за одно и то же нарушение водитель эксклюзивного Феррари будет платить в разы больше, чем обладатель скромной Лады.

- Если мы хотим получить положительный эффект от введения штрафов за дорожные нарушения, нужно сделать так, чтобы эти штрафы имели значение для водителя, - пояснил «КП» Старовойтов. - Например, штраф 5 тыс руб для человека с доходом 20 тыс в месяц - это серьезный удар, даже избыточный. А владелец какого-нибудь Гелендвагена, нарушающий правила на Кутузовском проспекте в Москве, этого штрафа даже не заметит — следовательно, он не окажет на него никакого воспитательного значения. Поэтому я и предлагаю привязать штраф к средней стоимости автомобиля.

- Но тот же Гелендваген 15-летней давности — это уже совсем другая цена...

- Согласен. Но это легко учитывается — сделать таблицы, учитывающие не только марку, но и возраст, то есть текущую рыночную стоимость автомобиля, не так уж сложно.

- А если семья влезла в кредиты ради дорогого авто? С виду шикарно, а в карманах пусто — им тоже повышенные штрафы платить?

- Получается, да… Но мое предложение — это пока даже не законопроект, а концепция. Можно обсудить это с обществом - нужно ли учитывать еще и финансовое состояние нарушителей.

Ранее МВД предложило увеличить размеры дорожных штрафов, однако в Минюсте заявили, что это противоречит запросам общества.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая сумма штрафов, наложенных ГИБДД на водителей в 2019 году оказалась рекордной - 106,5 млрд руб., это на 8,6% больше, чем в 2018 г.

Было выписано 142,1 млн постановлений о штрафах - на 11% больше прошлогоднего результата. Из них 122,1 млн (на 82,7 млрд руб.) — с помощью камер.

Топ 5 самых частых нарушений

По числу постановлений

Превышение скорости - 101,8 млн

Несоблюдение требований знаков или разметки - 12 млн

Проезд на красный сигнал светофора - 5,1 млн

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, разъезда или обгона - 3,3 млн

Нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов - 2,8 млн