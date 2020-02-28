Правозащитник положительно оценила возможность использования электрошокеров транспортной полицией

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:20:09+03:00

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Сотрудникам транспортной полиции предлагают разрешить использовать электрошокеры. Правозащитник, социолог Лилия Насакина уверена, что это правильное решение. Помимо данного нововведения стоит пересмотреть инструкции по применению любого вида оружия.

- Сегодня мы сталкиваемся в тем, что наши правоохранители боятся лишний раз применить огнестрельное оружие, даже находясь в критической ситуации. Даже когда на кону их личная жизнь, потому что очень жесткая регламентация, - рассуждает Насакина.

Подобный контроль существует только в России, отметила эксперт и привела пример, что ни в Европе, ни в Америке подобного нет. Там стражи порядка могут стрелять на поражение в случае угрозы. В нашем же обществе даже отношение к гибели сотрудников совсем иное.

-Мера правильная. Она поможет сотрудникам не ранить нарушителя, а временно его обездвижить. Избавить общество от угрозы. Да, бывают разные ситуации и их не стоит мерить единой мерой. Наши правоохранители обеспечивают безопасность, поэтому они могут изолировать агрессивного человека, который может нанести ущерб не только себе, но и окружающим — зачастую, обычным гражданским, - прокомментировала телеканалу «360» Лилия Насакина.

Ранее ужасный случай произошел в Иркутске. Полицейские «разбудили» электрошокером спящего в такси рэпера, он умер. В итоге двое сотрудников ППС были уволены из МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

ИСТОЧНИК KP.RU