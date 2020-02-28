Правозащитник положительно оценила возможность использования электрошокеров транспортной полицией
Сотрудникам транспортной полиции предлагают разрешить использовать электрошокеры. Правозащитник, социолог Лилия Насакина уверена, что это правильное решение. Помимо данного нововведения стоит пересмотреть инструкции по применению любого вида оружия.
- Сегодня мы сталкиваемся в тем, что наши правоохранители боятся лишний раз применить огнестрельное оружие, даже находясь в критической ситуации. Даже когда на кону их личная жизнь, потому что очень жесткая регламентация, - рассуждает Насакина.
Подобный контроль существует только в России, отметила эксперт и привела пример, что ни в Европе, ни в Америке подобного нет. Там стражи порядка могут стрелять на поражение в случае угрозы. В нашем же обществе даже отношение к гибели сотрудников совсем иное.
-Мера правильная. Она поможет сотрудникам не ранить нарушителя, а временно его обездвижить. Избавить общество от угрозы. Да, бывают разные ситуации и их не стоит мерить единой мерой. Наши правоохранители обеспечивают безопасность, поэтому они могут изолировать агрессивного человека, который может нанести ущерб не только себе, но и окружающим — зачастую, обычным гражданским, - прокомментировала телеканалу «360» Лилия Насакина.
Ранее ужасный случай произошел в Иркутске. Полицейские «разбудили» электрошокером спящего в такси рэпера, он умер. В итоге двое сотрудников ППС были уволены из МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
ИСТОЧНИК KP.RU