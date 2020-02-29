В Астраханской области при крушении вертолета погиб пилот
В Астраханской области упал вертолет, на борту которого находился только пилот по имени Виктор Климочкин. Он выполнял полет на частном воздушном судне.
Как передает "Комсомольская правда - Астрахань", ЧП случилось около 19:00 по московскому времени в Наримаупаловском районе, примерно в десяти километрах от села Линейное. Пилот вылетал по заказу гостей базы отдыха, которая расположена неподалеку. Он покатал заказчиков, вернул их обратно, после чего вылетел в Волгоград. Вскоре после взлета связь с ним прервалась.
Момент крушения увидел местный фермер. Он оставался на месте происшествия до приезда сотрудников МЧС. Мужчина координировал бригады спасателей, пожарных и полиции.
Шансов выжить у пилота не было. После столкновения с землей вертолет загорелся. На месте происшествия работает транспортная полиция. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU