29 Февр. 2020 2020-02-29T02:35:59+03:00

В Уганде при лобовом столкновении такси с грузовиком погибли восемь человек Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Изменить размер текста: A A

В Уганде в пятницу, 28 февраля восемь человек погибли при лобовом столкновении грузовика с маршрутным такси. Смертельная авария произошла в центральной части страны.

- Такси направлялось в столицу страны Кампалу, столкновение произошло в районе Луверо, - заявил начальник полиции округа Авраам Тукундане в интервью для агенства "Синьхуа".

Офицер также сообщил, что погибли семеро пассажиров такси и водитель грузовика. Также несколько человек получили ранения. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что массовая авария произошла в Санкт-Петербурге на КАД. Грузовик пронесся по встречной полосе и задел несколько машин. За рулем фуры находился пьяный водитель. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU