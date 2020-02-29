2020-02-29T02:35:59+03:00
Происшествия

В Уганде при лобовом столкновении такси с грузовиком погибли восемь человек

Несколько пассажиров получили ранения
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Уганде при лобовом столкновении такси с грузовиком погибли восемь человекВ Уганде при лобовом столкновении такси с грузовиком погибли восемь человекФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Уганде в пятницу, 28 февраля восемь человек погибли при лобовом столкновении грузовика с маршрутным такси. Смертельная авария произошла в центральной части страны.

- Такси направлялось в столицу страны Кампалу, столкновение произошло в районе Луверо, - заявил начальник полиции округа Авраам Тукундане в интервью для агенства "Синьхуа".

Офицер также сообщил, что погибли семеро пассажиров такси и водитель грузовика. Также несколько человек получили ранения. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что массовая авария произошла в Санкт-Петербурге на КАД. Грузовик пронесся по встречной полосе и задел несколько машин. За рулем фуры находился пьяный водитель. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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