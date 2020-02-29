В Уганде при лобовом столкновении такси с грузовиком погибли восемь человек
В Уганде в пятницу, 28 февраля восемь человек погибли при лобовом столкновении грузовика с маршрутным такси. Смертельная авария произошла в центральной части страны.
- Такси направлялось в столицу страны Кампалу, столкновение произошло в районе Луверо, - заявил начальник полиции округа Авраам Тукундане в интервью для агенства "Синьхуа".
Офицер также сообщил, что погибли семеро пассажиров такси и водитель грузовика. Также несколько человек получили ранения. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что массовая авария произошла в Санкт-Петербурге на КАД. Грузовик пронесся по встречной полосе и задел несколько машин. За рулем фуры находился пьяный водитель. К счастью, обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU