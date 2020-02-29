2020-02-29T03:14:36+03:00
Общество

Синоптики рассказали, каким будет последний день зимы 2020

В многих российских регионах пройдет снег с дождем, а Дальний Восток накроет антициклон
Мария ИГНАТЬЕВА
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Синоптики рассказали, каким будет последний день зимы 2020Синоптики рассказали, каким будет последний день зимы 2020Фото: Олег ЗОЛОТО
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Синоптики рассказали, что во многих российских регионах в последний день зимы 2020 года, 29 февраля ожидается мокрый снег и дожди. По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в Московской области столбик термометра покажет около нуля градусов.

Специалист отметил, что на северо-западе европейской территории страны температура будет немного ниже нуля. Также возможен небольшой снег. А вот Дальний Восток накроет антициклон.

- На Дальнем Востоке у нас антициклон, прирост давления, то есть хорошая погода, если говорить в Прибайкалье, Иркутская область, Бурятия, Алтайский край - здесь у нас рост давления, юг Красноярского края, Сибирь - здесь будет выше нормы, понятно, сильных морозов не будет, - сказал эксперт в интервью для РИА Новости.

Отдельно он подчеркнул, что осадки в основном будут в Коми и Архангельской области. Холоднее всего будет в Иркутской области. Ночью до -20, а днем до -5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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