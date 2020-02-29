2020-02-29T10:30:35+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать "офисных" заболеваний

Малоподвижный образ жизни может прибавить пару килограммов
Юлия Кекова
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Из-за длительного пребывания за компьютером могут возникнуть проблемы со здоровьем.Из-за длительного пребывания за компьютером могут возникнуть проблемы со здоровьем.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Многие россияне считают, что получить профессиональное заболевание возможно при работе, которая связана с тяжелым физическим трудом. Однако риск получить букет болезней можно и в офисе. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Из-за длительного пребывания за компьютером могут возникнуть проблемы со зрением, поскольку человек реже моргает. Так может развиться синдром сухого глаза.

"Офисным" заболеваниям подвержены и пользователи компьютеров, которые долго используют клавиатуру и мышь в неправильной или неудобной позе. Симптомами являются временное онемение рук, боли и покалывания в ладонях.

Малоподвижный образ жизни может привести не только к напряжению нервной и эмоциональной сфер, но и ожирению. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать небольшую гимнастику для расслабления всех мышц тела и перерывы. Их общая продолжительность должна быть не менее 15 минут 2-3 раза в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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