В Люксембурге весь общественный транспорт сделали бесплатным
С 29 февраля в Люксембурге весь общественный транспорт стал бесплатным. Это первая в мире страна, которая приняла такое решение. Не платить за проезд можно всем - и местным жителям, и гостям государства.
Ранее в герцогстве действовал бесплатный проезд только для детей и студентов. Учащиеся предъявляли в билетную кассу документ о зачислении в вуз и оформляли специальный электронный билет. Он действовал в течение одного учебного года.
Сделать доступными автобусы, поезда и трамваи правительство во главе с Ксавье Беттелем, решило из-за острой проблемы автомобильных пробок. В настоящее время в столице проживают порядка 110 тысяч человек, а население всего Герцогства составляет 614 тысяч.
Кроме коренных жителей в Люксембург приезжают сотни тысяч человек приезжают из соседних стран - Бельгии, Германии и Франции. Многие из которых на личных авто.
Правда, решение в итоге обернется не таким уж "щедрым подарком". Ведь его стоимость для казны составит €41 миллионов в год, которые власти планируют вернуть при помощи сбора налогов, сообщает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU