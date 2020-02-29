2020-02-29T17:21:22+03:00
В мире

В Люксембурге весь общественный транспорт сделали бесплатным

Так власти европейской страны решили бороться с пробками
Юлия Кекова
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С 29 февраля в Люксембурге весь общественный транспорт стал бесплатным.С 29 февраля в Люксембурге весь общественный транспорт стал бесплатным.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 29 февраля в Люксембурге весь общественный транспорт стал бесплатным. Это первая в мире страна, которая приняла такое решение. Не платить за проезд можно всем - и местным жителям, и гостям государства.

Ранее в герцогстве действовал бесплатный проезд только для детей и студентов. Учащиеся предъявляли в билетную кассу документ о зачислении в вуз и оформляли специальный электронный билет. Он действовал в течение одного учебного года.

Сделать доступными автобусы, поезда и трамваи правительство во главе с Ксавье Беттелем, решило из-за острой проблемы автомобильных пробок. В настоящее время в столице проживают порядка 110 тысяч человек, а население всего Герцогства составляет 614 тысяч.

Кроме коренных жителей в Люксембург приезжают сотни тысяч человек приезжают из соседних стран - Бельгии, Германии и Франции. Многие из которых на личных авто.

Правда, решение в итоге обернется не таким уж "щедрым подарком". Ведь его стоимость для казны составит €41 миллионов в год, которые власти планируют вернуть при помощи сбора налогов, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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