Минюст: Судам могут дать право направлять нарушителей-алкоголиков на принудительное лечение
На данный момент проект находится на стадии согласования и доработки
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В Министерстве юстиции сообщили, что вместе с МВД выступили с инициативой дать судам право направлять на принудительное лечение людей, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии опьянения.
Уточняется, что на сегодняшний день проект находится на стадии согласования и доработки.
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ИСТОЧНИК KP.RU