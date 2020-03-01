Минюст: Судам могут дать право направлять нарушителей-алкоголиков на принудительное лечение

1 Март 2020 2020-03-01T15:35:49+03:00

На данный момент проект находится на стадии согласования и доработки

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В Министерстве юстиции сообщили, что вместе с МВД выступили с инициативой дать судам право направлять на принудительное лечение людей, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии опьянения.

Уточняется, что на сегодняшний день проект находится на стадии согласования и доработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU