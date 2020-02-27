Минюст пообещал пересмотреть размер штрафов в новом КоАП

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:24:50+03:00

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В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях Минюст пересмотрит размер штрафов для водителей, которые значительно увеличены и не отвечают запросам общества.

«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен», - передает «Коммерсантъ» слова замглавы Минюста Дениса Новака, который отметил, что главная задача КоАП - не собираемость штрафов.

Сайт kp.ru писал, что в начале февраля премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными для водителей штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, и отметил что нужно учитывать платежеспособность россиян.

Ранее сайт kp.ru публиковал таблицу с основными изменениями между старой и новой версией Кодекса, которая должна вступить в силу с 1 января 2021 года

ИСТОЧНИК KP.RU