2020-02-27T10:24:50+03:00
Общество

Минюст пообещал пересмотреть размер штрафов в новом КоАП

Причиной такого решения стала реакция общества
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Минюст пообещал пересмотреть размер штрафов в новом КоАПМинюст пообещал пересмотреть размер штрафов в новом КоАПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях Минюст пересмотрит размер штрафов для водителей, которые значительно увеличены и не отвечают запросам общества.

«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен», - передает «Коммерсантъ» слова замглавы Минюста Дениса Новака, который отметил, что главная задача КоАП - не собираемость штрафов.

Сайт kp.ru писал, что в начале февраля премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными для водителей штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, и отметил что нужно учитывать платежеспособность россиян.

Ранее сайт kp.ru публиковал таблицу с основными изменениями между старой и новой версией Кодекса, которая должна вступить в силу с 1 января 2021 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Турецкие военные погибли при авиаударе в Идлибе
Ростуризм рекомендует операторам приостановить продажи туров в Италию, Южную корею и Иран из-за коронавируса
Минюст пообещал пересмотреть размер штрафов в новом КоАП
Командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота
Пэрис Хилтон заявила о родстве с Елизаветой II
"У меня есть другие возможности просто": Путин рассказал, почему не пользуется гаджетами
Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался
США и Великобритания в два раза увеличили закупку российской нефти
Счетная палата не нашла в трети детских поликлиник водопровод и канализацию
Моногорода предлагают уплотнить для сокращения расходов
В Посольстве России в США заявили об ухудшении здоровья летчика Ярошенко
Работодателям, которые оплачивают сотрудникам фитнес, могут предоставить налоговые льготы
Гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля
Мошенники стали предлагать россиянам «такси до банкомата» и отбирать деньги
Бритни Спирс сломала ногу во время танца и извинилась за перед подписчиками за "хруст"
Российские пивовары попросили Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве
В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за путевку из-за коронавируса
В Минобороны опубликовали видео работы армейского спецназа
В Китае за прошедшие сутки от нового коронавируса скончались 29 человек
Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за "борьбы с зависимостью" Хэтфилда
Трамп сообщил, что во время стрельбы на пивоваренном комплексе в Милуоки погибли пять человек
Савченко разделила власти Украины на "старых коррупционеров" и "молодых дебилов"
Джони Депп будет судиться с британским таблоидом из-за клеветы
Участники встречи в Аммане "проголосовали" за всеправославное согласие для вопросов автокефалии
На Украине рассказали о плане перехватить Крым "из ослабевших рук России"