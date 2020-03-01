В МВД выступили против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч
По словам главы ведомства, на отдельных участках трасс надо "выходить на повышение скоростного режима"
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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ ч.
По мнению главы ведомства, на отдельных участках трасс "надо все-таки выходить на повышение скоростного режима".
- Я против снижения порога до 10 км/ч. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами. Должно быть улучшение качества дорог со всеми другими составляющими, - прокомментировал Колокольцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU