Правительство установило штрафы за неуплату платных дорог

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:55:29+03:00

Наказание за нарушение будет стоить 2,5 и 5,5 тысяч рублей

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Неуплата проезда по платному участки дороги теперь обернется водителям легковых машин штрафом в 2,5 тысячи рублей. Новый штраф повлек поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Проект поправок правительство уже внесло в Госдуму.

Водителям автобусов и грузовых автомобилей за то же нарушение установили штраф 5,5 тысяч рублей. Введение наказания нужно, чтобы начать использовать систему free-flow - безбарьерный проезд по платной дороге. Принцип системы заключается в том, что больше не будет шлагбаумов, которые выходят очень накладными. Тестировать технологию будут на Центральной кольцевой автодороге. Её северный участок будет запущен в 2020 году.

Штрафы за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам» будут приходить от Ространснадзора. Фиксировать нарушение будут автоматические камеры. На оплату долга владельцу дороги водителю будет предоставлено 60 дней.

Ранее сайт kp.ru писал об открытии скоростной автомагистрали М-11, открытие которой посетил Владимир Путин и первым проехал по ней. Протяжённость трассы между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 669 километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746425" frameborder="0"></iframe> Путин поблагодарил рабочих, строивших новую трассу Москва-Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU