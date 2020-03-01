1 Март 2020 2020-03-01T19:34:56+03:00

Закон вступит в силу через 60 дней после публикования

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Уточняется, что закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.

В конце прошлого года российский лидер во время ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в РФ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Новый закон позволит обеспечить горячим питанием всех российских школьников младших классов, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Напомним, в сентябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников. Авторами инициативы выступили спикеры обеих палат парламента и лидеры всех парламентских фракций. Было заявлено, что здоровье детей является приоритетом и для родителей, и для государства, поэтому школьников необходимо обеспечить «полезным и разнообразным питанием».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о расширении программы маткапитала. Также российский лидер подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов.

ИСТОЧНИК KP.RU