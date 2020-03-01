2020-03-01T19:34:56+03:00
Общество

Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов

Закон вступит в силу через 60 дней после публикования
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классовПутин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Уточняется, что закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.

В конце прошлого года российский лидер во время ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в РФ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Новый закон позволит обеспечить горячим питанием всех российских школьников младших классов, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Напомним, в сентябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект об обязательном горячем питании для младшеклассников. Авторами инициативы выступили спикеры обеих палат парламента и лидеры всех парламентских фракций. Было заявлено, что здоровье детей является приоритетом и для родителей, и для государства, поэтому школьников необходимо обеспечить «полезным и разнообразным питанием».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о расширении программы маткапитала. Также российский лидер подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
Песков назвал предстоящую встречу Эрдогана и Путина непростой
В Кремле ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов
В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Чавушоглу на тему встречи Путина и Эрдогана
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Задержанные в Турции журналисты Sputnik освобождены после дачи показаний
МВД согласилось с позицией «Единой России» не снижать штрафуемый порог превышения скорости
Детей основателя Apple Стива Джобса лишили наследства
В МВД выступили против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях "Союз" салфеткой
Минюст: Судам могут дать право направлять нарушителей-алкоголиков на принудительное лечение
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в столице