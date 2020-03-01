Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

1 Март 2020 2020-03-01T18:15:01+03:00

Также российский лидер подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

Напомним, в конце февраля этого года Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала.

Закон предусматривает продление действия программы материнского капитала до конца 2026 года, а также ежегодную индексацию.

Так. российским семьям капитал в размере 466 тыс. 617 рублей будет выплачиваться, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.

Более того, срок оформления маткапитала сократится до 5 дней. При этом период, в течение которого российская семья сможет его получить, — с 30 до десяти дней.

Также российский глава подписал закон о бесплатном питании российских школьников младших классов.

Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.

Ранее президент РФ в ежегодном послании Федеральному собранию объявил, что все школьники начальных классов в стране будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года две трети родителей были недовольны питанием в российских школах. В ОНФ прокомментировали нововведение, предложенное президентом в послании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756168" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин заявил, что сроки рассмотрения документов на получение маткапитала будут сокращены в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU