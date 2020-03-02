2020-03-02T13:00:43+03:00
Общество

Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью

Лидерами по числу таких незаконных сделок стали Красноярский край и Санкт-Петербург
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России стали чаще выявлять аферы с недвижимостьюВ России стали чаще выявлять аферы с недвижимостьюФото: Александр ГЛУЗ
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За последние несколько лет российские нотариусы стали гораздо чаще выявлять и пресекать попытки мошенничества с недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты.

Так, если в 2017 году в 25 регионах страны было зафиксировано всего 94 попытки совершить мошенничество, то в 2018-м выявили уже 150 таких случаев в 34 субъектах, а с января по октябрь 2019-го — 186 в 30 регионах.

Чаще всего незаконные сделки пытались провернуть в Красноярском крае. На него приходятся 62 инцидента. Дальше идет Санкт-Петербург (59), Московская область (39), Новосибирская и Ростовская области (по 27 случаев), а также Свердловская область и Башкирия (по 22), передает РБК.

Нотариальная палата связывает увеличение числа выявленных случаев мошенничества с появлением мощных электронных средств контроля - систем "Электронный нотариат" и реестров Единой информационной системы. Также ловить преступников помогают обращения граждан в органы правопорядка. Иногда аферистов задерживают прямо во время сделок и в кабинетах нотариусов.

Благодаря пристальному вниманию к проблеме, за последние годы удалось предотвратить хищения имущества общей стоимостью более 10 миллиардов рублей. Сюда входит, в частности, та собственность, которая должна была перейти в распоряжение государства.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году появился новый вид мошенничества с недвижимостью. Московскую квартиру стоимостью около шести миллионов рублей "увели", подделав электронную подпись владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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