Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью

2 Март 2020 2020-03-02T13:00:43+03:00

В России стали чаще выявлять аферы с недвижимостью Фото: Александр ГЛУЗ

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За последние несколько лет российские нотариусы стали гораздо чаще выявлять и пресекать попытки мошенничества с недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты.

Так, если в 2017 году в 25 регионах страны было зафиксировано всего 94 попытки совершить мошенничество, то в 2018-м выявили уже 150 таких случаев в 34 субъектах, а с января по октябрь 2019-го — 186 в 30 регионах.

Чаще всего незаконные сделки пытались провернуть в Красноярском крае. На него приходятся 62 инцидента. Дальше идет Санкт-Петербург (59), Московская область (39), Новосибирская и Ростовская области (по 27 случаев), а также Свердловская область и Башкирия (по 22), передает РБК.

Нотариальная палата связывает увеличение числа выявленных случаев мошенничества с появлением мощных электронных средств контроля - систем "Электронный нотариат" и реестров Единой информационной системы. Также ловить преступников помогают обращения граждан в органы правопорядка. Иногда аферистов задерживают прямо во время сделок и в кабинетах нотариусов.

Благодаря пристальному вниманию к проблеме, за последние годы удалось предотвратить хищения имущества общей стоимостью более 10 миллиардов рублей. Сюда входит, в частности, та собственность, которая должна была перейти в распоряжение государства.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году появился новый вид мошенничества с недвижимостью. Московскую квартиру стоимостью около шести миллионов рублей "увели", подделав электронную подпись владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU