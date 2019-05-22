Новый вид мошенничества: Оставили без квартиры, подделав электронную подпись

ПЛАТЕЖКА НА ЧУЖУЮ ФАМИЛИЮ

Покупка квартиры остается главной жизненной целью для россиян. По соцопросам 42% наших сограждан копят деньги именно на улучшение жилищных условий (для сравнения - на автомобиль 16%, на путешествия - 7%).

Неудивительно, что возможность в одночасье лишится своих квадратных метров для многих остается ночным кошмаром. Но именно это произошло в реальности с 37-летним коренным москвичом Романом Салтовским. Мошенники переписали на себя его «однушку» на северо-востоке Москвы (кадастровая стоимость - 6 миллионов рублей). И сделали они это посредством новых технологий - да-да, тех самых, которые должны, по идее, сделать нашу жизнь более удобной и защищенной.

Но обо всем по порядку.

- Квартирой владели мои родители с 1980-го года, - рассказывает «КП» Салтовский. - В 2013 году не стало мамы, после чего квартира в равных долях стала моей и папиной. А в 2014 году мы, чтобы обезопасить отца (он престарелый инвалид) от черных риелторов, решили переписать его долю на меня через договор дарения. Все сделали через нотариуса, как положено по закону.

Спустя пять лет Роман узнал, что сам стал жертвой квартирных мошенников.

- Папа мне звонит и сообщает: «Тут платежка пришла на чужую фамилию», - рассказывает москвич. - С отцом я не живу, коммуналку платит он. Я ему сказал сходить в МФЦ, после чего получил от него сообщение: «Рома, что ты сделал с квартирой? Куда мне идти, на улицу?». Ему заявили, что наше единственное жилье теперь принадлежит неизвестному.

«ВЫ ЖЕ И ПОДАРИЛИ»

Начался поход Романа Салтовского по инстанциям. Сначала он пришел с документами в МФЦ, где выяснил, что с 22 октября 2018 года собственник квартиры некий Илья Машков из Уфы. В Россреестре подтвердили, что квартира ему больше не принадлежит. Вот только имени нотариуса, проводившего сделку с участием Машкова, в базе данных не оказалось.

Следующей остановкой был Бабушкинский суд. Там заявителя отправили в прокуратуру. В конце концов, Роман оказался в столичном управлении МВД на Петровке, где у него приняли заявление и сказали ждать вызова от следователя 10 дней.

Тем временем к лишившемуся жилья москвичу пришла, наконец, справка из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

- И там черным по белому написано, что господину Машкову я якобы квартиру подарил. Но как? Если мы никогда не встречались и даже нотариуса на сделке не было? Оказалось, кто-то подделал мою электронную подпись.

Квартиру Салтовских увели за несколько минут при помощи электронной подписи. Фото: Личный архив

ВЗЛОМ НА «ГОСУСЛУГАХ»

О том, что такое электронная цифровая подпись Салтовский узнал только сейчас. Этого виртуального ключа, который равносилен личной подписи человека, у москвича никогда не было. Но он вспомнил, что как раз осенью 2018 года кто-то пытался взломать его личный кабинет на портале «Госуслуги», где хранятся все его личные данные.

- Ночью, в выходной мне пришло электронное письмо о том, что вас пытались взломать, - говорит Роман. - Я связался с центром поддержки, где мне посоветовали сменить пароль. А мошеннических действий, как мне объяснили, никаких не было совершено. Я на этом и успокоился, ведь все мои сведения на портале остались неизменными. Адвокат мне потом объяснил, что после взлома мошенники просто скопировали мои данные.

ЮРИДИЧЕСКИЙ НОНСЕНС

По словам Романа, он вынужден теперь разориться на юристов, которые только до суда просят шестизначные гонорары. И даже для адвокатов его случай - нонсенс. Они предполагают, что без «своего» человека в МФЦ или в Росреестре это провернуть невозможно.

Тем временем нового владельца квартиры удалось разыскать. Илье Машкову 38 лет, у него двое детей, работает машинистом локомотива.

- Я сам нахожусь в шоке и абсолютном недоумении, - заявил Машков в разговоре с «Первым каналом». - Если бы я был собственником квартиры, тогда бы жил в Москве. Электронной подписи у меня нет.

Не исключено, что данные Машкова мошенники тоже лишь использовали в корыстных интересах, рассчитывая в дальнейшем перепродать квартиру по цепочке фиктивных владельцев.

И «даритель» Роман Салтовский (справа), и приобретатель Илья Машков (слева) уверяют, что ни сном ни духом не знали о произошедшей сделке. Фото: ok.ru, Личный архив

«Проблема не в хакерах, а в коррупции»

Четыре наивных вопроса о воровстве электронных подписей

1. Что это за электронная подпись?

Это цифровой аналог собственноручной подписи - ей можно подписывать электронные документы. Она выдается в специализированных удостоверяющих центрах.

Как пояснили в Росреестре, для того, чтобы зарегистрировать право собственности электронным образом (как было в нашей истории), требуется усиленная квалифицированная электронная подпись. От более простых видов электронных подписей она отличается тем, что используются средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ РФ. Выдать такую подпись может только удостоверяющий центр, имеющий аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Использование подобной подписи приравнивается к личному визиту - то есть как если бы человек сам пришел в Росреестр или многофункциональный центр с документами.

Подлинность же ее гарантирует квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который тоже выдается в аккредитованном центре. Фактически это специальный код, записанный на электронную карту или флэшку.

Чтобы все это получить, надо:

- прийти в удостоверяющий центр лично (никаких доверенностей),

- иметь при себе паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя (СНИЛС).

2. Как возможно получить усиленную квалификационную подпись «за того парня»?

- Сейчас и Минэкономики, и другие заинтересованные инстанции говорят о том, что необходимо провести масштабную проверку удостоверяющих центров. Потому что случаев мошенничеств с использованием электронных подписей было уже много, - рассказал «КП» Илья Мунерман, директор исследовательского центра «Интерфакс ЛАБ». - В основном они, правда, связаны с юридическими лицами - когда от имени компании с использованием ЭЦП проводятся некие финансовые транзакции (грубо говоря, электронным образом тырятся деньги - Ред.).

3. Так это хакеры виноваты?

- История о злом хакере, который куда-то залез, взломал электронную систему и украл квартиру - это очень маловероятно, - считает Илья Мунерман. - Конечно, взломать можно все, но стоимость взлома таких систем гораздо выше стоимости квартиры, пусть и московской. Гораздо вероятнее банальный коррупционный вариант - кто-то из сотрудников удостоверяющих центров заодно с мошенниками. Наши системы достаточно хорошо защищены, не хуже чем их западные аналоги - проблема в людях.

4. Как обезопасить свою недвижимость?

В Росреестре рекомендуют всем владельцам жилья подать в ведомство заявление о невозможности проведения сделок с принадлежащей им недвижимостью без их личного участия. Важный момент: от мошенничеств с электронной подписью такая мера безопасности не поможет - использование ЭЦП приравнивается к личному участию в сделке. Но электронные аферы с квартирами - пока новинка. Гораздо чаще используются фальшивые доверенности.

Подать заявление можно (бесплатно):

- через многофункциональный центр (МФЦ)

- в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра.

В Росреестре настоятельно советуют гражданам серьезнее относиться к использованию в интернете отсканированных копий документов - их тоже могут использовать мошенники. В общем, надо не забывать: мы живем в новой реальности, где наши виртуальные действия вполне могут привести к вполне осязаемым последствиям.

Елена АРАКЕЛЯН

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В прошлом году в Москве уже рассматривалось дело о купле-продажи квартиры с использованием электронной подписи. Истец требовал расторгнуть сделку на том основании, что договор не подписывал и денег за квартиру не получал. Электронная подпись у обворованного действительно была. Документы по ЭЦП хранились дома, где бывал и человек, который в итоге «увел» квартиру. В итоге суд все-таки встал на сторону первоначального собственника квартиры.