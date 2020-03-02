МВД РФ предлагает ограничить продажу алкоголя в поездах
Министерство внутренних дел России предлагает ограничить свободную продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования для сокращения правонарушений. Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.
Он рассказал, что 2019 году из-за распития алкоголя в вагонах-ресторанах было совершено более 8 тысяч правонарушений, и порядка 10 тысяч преступлений.
«В ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших», - сказал начальник управления в интервью общефедеральной газете железнодорожников «Гудок».
Шаробаров обратил внимание на то, что нетрезвые пассажиры также становятся жертвами преступников и призвал «задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах».
Напомним, в ноябре прошлого года в России предложили ужесточить правила продажи спиртных напитков. «Общероссийский народный фронт» выступил с инициативой запретить торговать алкоголем после 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU