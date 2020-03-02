МВД РФ предлагает ограничить продажу алкоголя в поездах

2 Март 2020 2020-03-02T17:28:25+03:00

В ведомстве сообщили, что в 2019 году более 8 тыс. правонарушений было совершено из-за распития алкоголя в вагонах-ресторанах

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Министерство внутренних дел России предлагает ограничить свободную продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования для сокращения правонарушений. Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.

Он рассказал, что 2019 году из-за распития алкоголя в вагонах-ресторанах было совершено более 8 тысяч правонарушений, и порядка 10 тысяч преступлений.

«В ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших», - сказал начальник управления в интервью общефедеральной газете железнодорожников «Гудок».

Шаробаров обратил внимание на то, что нетрезвые пассажиры также становятся жертвами преступников и призвал «задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах».

Напомним, в ноябре прошлого года в России предложили ужесточить правила продажи спиртных напитков. «Общероссийский народный фронт» выступил с инициативой запретить торговать алкоголем после 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU