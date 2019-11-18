В России предложили ужесточить правила продажи спиртных напитков

СЕГОДНЯ 02:59 2019-11-18T03:16:57+03:00

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртных напитков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В России предлагают ввести новые ограничения на продажу спиртных напитков: запретить магазинам по всей стране торговать алкоголем после 22:00.

С такой инициативой выступил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), направивший в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства письма с предложением ужесточить федеральные правила продажи спиртного, сократив на час время его реализации.

В письмах организации отмечается, что инициатива ОНФ направлена на на достижение целей национального проекта «Демография», сообщает газета «Известия», чья редакция ознакомилась с содержанием документов. Отмечается, что общественники предлагают внести соответствующие поправки в действующий федеральный закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, по которому на сегодняшний день алкоголь можно купить в магазинах с 8:00 до 23:00.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что от алкоголизма страдают почти 1,5 миллиона россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU