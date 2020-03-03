Эксперты назвали города, где можно арендовать самую дешевую квартиру

3 Март 2020 2020-03-03T09:44:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты Domofond.ru проанализировали цены на аренду жилья в России и назвали регионы, где самые дешевые однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Самые бюджетные «однушки» в Кургане, Курске, Саранске и Стерлитамаке. Цены на аренду в этих городах в среднем восемь тысяч рублей в месяц.

Доступные «двушки» в Саранске, Курске и Стерлитамаке. В первом городе арендаторы потратят порядка 9 тысяч рублей на жилье, а во втором и третьем - 9750 и 10 тыс. рублей соответственно.

Самые дорогие однокомнатные квартиры, что вполне ожидаемо, в Москве. Месячная аренда здесь обойдется в 40 тыс. руб. А вот «двушки» всего на пять тысяч рублей дороже.

Вторая строчка по дороговизне у квартир в Санкт-Петербурге. За «однушку» тут придется платить ежемесячно по 23 тыс. рублей, а за «двушку» - 28 тыс. рублей.

Третья строчка у Екатеринбурга (17 тыс. и 19,9 тыс.). На четвертой позиции Новосибирск и Казань — 16 тыс. за «однушку» и 20 тыс. за «двушку».

В целом были проанализированы тарифы в 77 крупных городах страны. Средний ценник на однокомнатную квартиру составляет 14 866 руб./мес., а за двухкомнатную квартиру - 19 911 руб, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что на рынке жилья появился новый тренд. Клиентам предлагают купить гостиничный номер. Отели стали распродавать свои жилые площади - для покупателей они выходят дешевле и доходнее обычных однушек.

ИСТОЧНИК KP.RU